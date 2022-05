Vincent GATIER

Ingénieur commercial, je conseille les professionnel depuis près de 20 ans dans leurs formations et achats de biens et services en informatique.



Spécialités :

Formation, software et hardware informatique et services, Web, Pao, 3D/Cao/Dao



Connaissances :

• Maîtrise de l’environnement informatique logiciel et technique, Microsoft, Apple, Adobe.

• Maîtrise du milieu de la formation professionnelle

• Maîtrise du milieu de la communication visuelle

• Marketing / Print / Web



Compétences :

• Gestion de l’activité commerciale : Qualification, prospection, audit, conseil, démonstrations, proposition commerciale, négociation, suivi client, fidélisation.

• Marketing : Actions commerciales (Mailings ciblés, community management, Création & management Web), Communication visuelle (Plaquettes commerciales, catalogue, publicités).



Logiciels et environnements maîtrisés :

Microsoft Windows - Mac Os - Microsoft Office - Photoshop - InDesign - Illustrator - WordPress - Divers CRM - …



Mes compétences :

Conseil

Web

Informatique

Communication visuelle

Vente

Marketing