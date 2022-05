Vincent GATZOFF

En quelques mots...



A la suite d'un séjour d'un an chez Domofrance, je suis à ce jour technicien de maintenance sur patrimoine chez Mésolia, groupe Toît Girondin.

J'ai à mon actif 4 années de chef de chantier travaux publics chez Atlantic Route (anciennement STR) suivi de 3 années de conduite de travaux.



Père de famille depuis mai 2014, rigoureux, honnête et motivé par mon travail, je suis certain de mes compétences dans les domaines du BTP, du patrimoine immobilier et de l'action sociale.



Mon ouverture d'esprit me permet de vouloir, et pouvoir, diversifier mes experiences professionnelles profitant ainsi des échanges et des relations pour m'épanouir dans mon travail et accroître mes compétences techniques et humaines.



A l'écoute du marché, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Autocad

IOS

Rehabilitation

Maitrise d'ouvrage

Travaux publics

Conduite de travaux

Ikos

Lotus Notes