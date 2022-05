Vincent GAUTHIER

Spécialisé depuis 1983 dans la conception et la réalisation de réseaux informatiques et télécommunications, j’ai créé VGR System en 2008.

A travers cette structure, je mets en œuvre ma conception de ce que doit être la relation client/fournisseurs, c'est-à-dire essentiellement basée sur les notions partagées de sens humain, respect et d’honnêteté.

Chez VGR System, l’ensemble des collaborateurs et partenaire partage un tronc commun de valeurs, parmi celles-ci, nous pouvons retenir plus particulièrement les suivantes pour des raisons simples :

- Le respect du à nos clients étendu bien sûr aux clients finaux,

Si nous entendons être respecté pour ce que nous sommes, nous le devons également aux autres

- La prise en compte des problématiques de nos clients,

Leurs problèmes, si ils nous les confient, deviennent alors les nôtre et nous avons à cœur de les solutionner de la meilleure manière possible.

- Etre disponible et compétent,

Nos clients sont souvent pris par le temps, il est donc important de savoir être réactif et formé. Mais cela ne suffit pas, nous sommes de plus autonome, face à un problème inattendu nous avons toujours à cœur de proposer une solution.

- Le respect des engagements pris,

En effet, à quoi sert de s’engager si l’on respect pas la parole donnée. Pour nous, cela doit marcher dans les deux sens.



En résumé : pourquoi attendre de l’un ce que nous ne donnons pas à l’autre.



Enfin, bien que basée dans la région Rhône-Alpes, nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du territoire européen, soit directement, soit à travers notre réseau de partenaires.

Dans tous les cas, nous assurons la coordination et le suivi des réalisations. Ceci permet à nombre de nos clients de ne pas avoir à se déplacer sur site en cours d’intervention, cela étant pour eux est un gain appréciable de temps et d’argent.