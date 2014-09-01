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Vincent GESREL

  • Renault Retail Group
  • Conseiller commercial

Angers

Résultats examens 2023

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En résumé

40 ans

FORTE EXPERIENCE COMMERCIALE AUPRES DE PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS DEPUIS PLUS DE 15 ANS.

EVOLUTION ENVISAGEE ENCADREMENT COMMERCIAL.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES:
SENS DU TRAVAIL EN EQUIPE,EXPERIENCE COMMERCIALE CONFIRMEE AUPRES DE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, EXEMPLARITE,SENS DES RESPONSABILITES, RIGOUREUX.

DIVERS:
BONNE GESTION DE L'OUTIL INFORMATIQUE.

Mes compétences :
Vente
Développement commercial
Marketing
Automobile
Informatique
Négociation
Management

Entreprises

  • Renault Retail Group - Conseiller commercial

    Commercial | Angers 2004 - maintenant Depuis 09/2014 CONSEILLER COMMERCIAL SECTEUR RENAULT Retail Group ANGERS (49) Rendal 49
    Animation du réseau d'agent, en charge de 7 agences Renault.
    Vente de véhicules neufs et occasions
    Vente de produits périphériques et financements

    01/2013-09/2014 CONSEILLER COMMERCIAL VN/VO SECTEUR CITROEN ANGERS (49)
    Animation du réseau agent
    Ventes de véhicules neufs et occasions auprès de professionnels et particuliers
    Vente de produits périphériques et financements

    03/2008-01/2013
    CONSEILLER COMMERCIAL VEHICULES OCCASIONS CITROEN PUIS CONSEILLER COMMERCIAL VN SECTEUR(44)
    Animation secteur agents
    Vente véhicules neufs
    Vente de véhicules d'occasions
    Vente de financements et produits périphériques


    02/2004-03/2008
    CONSEILLER COMMERCIAL VEHICULES NEUFS TOYOTA (44)
    Vente de véhicules neufs
    Vente de financements et produits périphériques
    Obtention certification niveau 2 TOYOTA France
    Relais de TOYOTA France pour la satisfaction clientèle service commercial
    Supléant de direction:commandes stock VN et animation rapport des ventes occasionnelles, mise en place des animations commerciales et évènements

    01/2002-02/2004
    CONSEILLER COMMERCIAL VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS PEUGEOT (49)
    Ventes de véhicules neufs
    Ventes et animations du réseau agents véhicules neufs
    Vente de financements et produits périphériques
    Puis vente véhicule occasions

    08/2001-01/2002
    CADRE COMMERCIAL ANNUAIRES DES PROFESSIONNELS ELITEL (49)
    Vente d'espaces publicitaires
    Conseil en communication
    Prospections de professionnels


    09/1999-08/2001
    REPRESENTANT DE COMMERCE EXPERT EN NUTRIRION ANIMALE NEOLAIT (49,72,53)
    Ventes de produits agricoles (compléments alimentaires, hygiène, semences, engrais)
    Gestion du stock 400 m2
    Conseil en nutrition, études de productions et de rations
    Gestion de l'approvisionnemnt, facturation

Formations

  • ENILIA (Surgeres)

    Surgeres 1998 - 2000

  • ENILIA SURGERES

    Surgeres 1997 - 1999 TECHNICO COMMERCIAL INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Réseau

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