Bonjour



Je me presente Technicien de Maintenance dans le Pharmaceutique Titulaire d'un BTS Maintenance Industrielle, d’une Licence d’ingénierie en production industrielle, d’un bac pro et d'un bep maintenance des systèmes mécaniques automatisés je dispose d'une expérience de plus de 8 ans dans l'installation et la maintenance d'équipements industriels



Mes compétences :

Maintenance

Gestion de projet

Qualité

Amélioration continue

Production