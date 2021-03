- Photographe Presse (culture et réalisation de cover CD & DVD) et Corporate.

- Auteur d'un roman et d'un livre sur la photographie numérique.

- Journaliste chroniqueur photographe pour le magazine digital L'Oeil du Spectacle

- Réalisation audiovisuelle (Clip musical - Communication et Institutionnel - Kit video presse)

- Formateur en Photographie et Audiovisuel

___________________________________________________



LIVRES: - Le Paradigme Perdu - éditions Miller & Mercier - Juillet 2019

- La Photographie Numérique - Agora éditions - Mai 2012

____________



PHOTOGRAPHIE :

http://www.vincentgramain.com

http://www.flickr.com/photos/vincent_gramain/

____________



PRESSE : Diffusé successivement par les agences: Corbis-SYGMA (1999-2011), DALLE-APRF (depuis 2005), JerryCom (2010-2012), L'Oeil du Spectacle, ABACA Press .



Interviews video: https://www.youtube.com/user/accroprod/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0



____________



- Réalisation audiovisuelle (communication et institutionnel - kit video presse)



Conception et réalisation de films de communication pour les sociétés,des Epk, des reportages évènementiels, des captations pour toutes manifestations. Sur médias haute définition pour diffusion salle & support web.

bande démo:

http://www.youtube.com/watch?v=xtDanu9RnD4



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



Mes compétences :

Advertising

Chef de projet

Communication

Communication interne

Cover

Multimedia

Photographe

Presse

Publicité

Réalisateur

Réalisation

Video