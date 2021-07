EUROP NET



Quelques repères :



Création en 1981

CA 2018 : 45 M€

Secteur Géographique : Paris et Ile de France Uniquement

2200 Salariés

Environ 500 Clients répartis sur 700 site parmi lesquels :

Privés (70 % du CA) : ORANGE, Air Liquide, Notre Dame de Paris, Groupe GECINA, Hôtellerie type Palace....

Publics : Opéra Garnier, Assemblée Nationale, Ministère de l'Ecologie, Parc de la Villette, , Ministère de la Santé et des Sports, Bibliothèque Nationale de France, Sénat, Présidence de la République



Surfaces traitées par site : d'une centaine de m² à plusieurs milliers





Ma volonté :

- Développer mon réseau d'Acheteurs et de Décideurs.

- Vous rencontrer pour vous présenter notre entreprise et ses valeurs.



Votre société envisage :

- Un déménagement

- L'ouverture d'un nouveau site

- Une nouvelle consultation dans le cadre d'un marché de prestation de nettoyage

- Des travaux particuliers qui demandent l'intervention de personnels très qualifiés (Laveur de Vitres, Réalisation de Décapage et Mise en de sols, Vitrification de Parquet, Shampooing Moquette...)



Contactez moi :

par Tél : 01 56 47 01 40

Par mail : vincent.groussin@europ-net.com

Par courrier : EUROP NET Mr Groussin Vincent , 151 rue du 1er Mai 92 000 NANTERRE



Vous pouvez aussi visiter notre site Internet : http://www.europ-net.com



Votre société n'a pas forcement de projet de ce type actuellement ou est satisfaite de son prestataire actuel ?

Profitez de ce temps pour découvrir notre savoir faire sous forme d'un rendez vous.



Vous pouvez aussi me proposer de devenir un contact direct en m'envoyant une invitation.



Dans tous les cas je serai ravi de vous répondre.

Au plaisir d'un prochain échange.



Mes compétences :

Attaché commercial

Commercial

Environnement

Management

Multiservice

multitechnique

Nettoyage

Nettoyage industriel