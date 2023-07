20 ans dexpériences au service de lutilisateur, dont les 13 dernières en tant que responsable déquipes technique



COMPETENCES



Managériales et de coordination



- Gestion déquipes et de planning

- Relation client interlocuteur privilégié et de confiance

- Gestion des urgences et priorisation



sociales



- Conseils / Force de proposition

- Gestion de parc informatique / Gestion de stocks