Vincent HAMEL

La curiosité, l'esprit d'équipe et l'amélioration continue sont les moteurs de mon parcours professionnel. Les environnements systémiques complexes des organisations et des projets de la DGA et de la RATP constituent des challenges et des domaines ou les approches managériales prennent toute leur dimension pour la réussite collective et la nécessité permanente d'évolution dans un monde qui bouge vite.





Mes compétences :

QSE management, démarche d'excellence, process.

Gestion de projets

Audit

Maîtrise des risques

Gestion de crise.