Vincent CLAIRE

Expérience professionnelle



Oct. 2011 – Aujourd’hui Ingénieur Prévention – Disneyland Paris – (Direction Prevention, Safety, Environment)

Création et implémentation d’un Système de Management de la Sécurité / Conformité des Produits Merchandise personnalisé (groupe projet):

- Etudes préalables de faisabilité, études de besoins des parties prenantes

- Création et implémentation de guidelines, politiques, procédure, formulaires et outils informatiques

- Animation de formation et de groupe de travail

- Développement et implémentation d’un système de gestion des anomalies

- Développement et implémentation d’un système de gestion de la conformité du produit tout au long de son cycle de vie

- Création d’indicateurs, de tableaux de bord et mise en place d’instances de décision

- Développement d’un standard « Exigences Qualité Fournisseur » basé sur l’ISO 9001

Nota : Certains de ces documents sont aujourd’hui devenus des standards de la Walt Disney Company, applicables à l’ensemble des Parks & Resorts



Sept. 2010 – Sept. 2011 Assistant QHSE – Chemetall (89100 Sens, France) – Usine de fabrication de produits chimiques- Certifiée ISO 9001 – ISO/TS 16949 – ISO 14001

- Gestion des non conformités internes et externes (clients & fournisseurs)

- Création et implémentation d’une approche processus

- Réalisation d’audits internes (Qualité, Sécurité & Environnement)

- Participation à l’établissement d’une méthode d’évaluation des risques professionnels

- Gestion des déchets (suivi et reportings réglementaires)



Sept. 2008 – Sept. 2010 Chimiste en laboratoire de Contrôle – Chemetall (89100 Sens, France) – Usine de fabrication de produits chimiques- Certifiée ISO 9001 – ISO/TS 16949 – ISO 14001

- Analyse des fabrications selon un plan de contrôle défini

- Utilisation d’outils d’analyse physique et chimique

- Participation à l’analyse des non conformités



Formation

Oct. 2011 – Aujourd’hui Master (alternance) – Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement

Sept. 2010 – Sept. 2011 Licence professionnelle (alternance) – Management des activités support à la production

Sept. 2008 – Sept. 2010 BTS Chimiste (alternance)

Sept. 2008 Baccalauréat



Compétences linguistiques et autres compétences

Français Langue maternelle

Anglais Avancé

Espagnol Intermédiaire

Informatique Pack Office, Access (basiques)





Mes compétences :

Pilotage performance

Environnement

QHSE

Chimie

QSE

Hygiène

Lean management

Sécurité

Assurance Qualité

HSE

Qualité

Santé