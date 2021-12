Pendant plus de 4 ans Vincent a œuvré dans le domaine de la logistique pour un groupe majeur de lagroalimentaire.

Par la suite il a su démontrer ses compétences dans le cadre de projets SAP en participant à plusieurs démarrages que ce soit pour Schiever, Euromaster ou GiFi. Il maitrise aujourdhui les modules SD, MM et WM. Vincent a aussi une très bonne capacité danalyse et se donne les moyens de résoudre rapidement les problèmes rencontrés