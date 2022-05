Vincent LACOTE

Depuis l'enfance, je ne cesse de raconter des histoires et de partir dans de délirantes phases d'imagination. Cet état d'être, m'a amené à ma vocation, conteur d'histoire.



Je suis Chef Monteur de formation. A l'heure actuel, je travaille dans une société de Production Lyonnaise, Onecut Production. J'ai suivi un BTS audiovisuel, pour avoir une approche de mon métier. Je ne considère cependant pas que je suis simplement un monteur, j'adore écrire des histoires, et en mettre d'autres en scène. Sur le long terme, j'aimerai pouvoir trouver un équilibre entre l'écriture, la réalisation, et le montage.



Ce métier est à mes yeux une ouverture sur le monde, peu importe le type de produit audiovisuel, que cela soit fiction, reportage, institutionnel ..., on est amené à rencontrer des gens d'horizon divers et variés et d'aborder des gammes de sujets tout aussi vaste. Et continuer d'apprendre !



Je suis donc spécialisé dans la Post-Production, en particulier le montage, et l'authoring. J'apprécie également travailler le compositing et enrichir l'environnement authoring par l'animation.



Je m'intéresse également à la réalisation et l'écriture de scénario. Mon but étant, et reste avant tout, de pouvoir raconter des histoires.



