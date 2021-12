Vincent LE MARCHAND

Ingénieur diplômé de l'INSA de Rouen en Environnement & Sécurité avec une spécialisation en Energies & Environnement (énergies renouvelables, maîtrise des consommations énergétiques).



J'ai effectué mon stage de fin d'étude chez John Deere, entreprise renommée mondialement et spécialisée dans la production d'équipements agricoles automobiles. Le sujet de ce stage était la conception et la réalisation de projets visant à réduire les consommations énergétiques d'une unité de production de moteurs Diesel à vocations non-routières (tracteurs, engins de chantier, groupes électrogènes...) avec pour résultat une réduction de ces consommations d'environ 17% (en période de production) en 6 mois.



J'ai travaillé au sein du bureau d'exploitation de la direction régionale d'ERDF région Centre (sur une mission classée confidentielle) et au sein de la société EMERSON (en tant que chargé d'affaires) en CDD avant d'obtenir mon poste actuel.



Je suis actuellement responsable développement durable chez BEG Ingénierie, bureau d'étude et de construction leader européen dans l'immobilier commercial. Cela fait 2 ans que je suis au sein de cette société et j'ai également temporairement pris des fonctions de responsable de projet dans le cadre de ma formation.



Passionné par le domaine de l'environnement et très sensible aux problématiques d'économies d'énergie à grande échelle, je suis particulièrement à l'écoute des offres dans les domaines de l'éco-conception des bâtiments et de la maîtrise énergétique industrielle, ainsi qu'en énergies renouvelables.



Les valeurs que je recherche au sein d'une société sont la convivialité et une bonne ambiance de travail, sans négliger l'envie de l'excellence dans le domaine concerné.



Mes compétences en communication, mon autonomie et ma prise d'initiative, ainsi que mes capacités au travail en urgence et sous pression sont mes principaux atouts professionnels.



Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Matlab

Java

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop