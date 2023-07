Vincent LE ROUX

Passioné et engagé, j'aime apporter une plus-value que ce soit par le code ou par la participation à la réflexion business. Curieux et enthousiaste, j'aime mettre en oeuvre les dernières technologies et voir ce qu'elles peuvent apporter de neuf sur le plan technique et intellectuel. Collectif et extraverti, j'aime le travail en équipe et les discussions enflammées autour d'un café.

Fort de mon expérience, j'aime relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Javascript

WPF

Silverlight

Asp.Net

Entity Framework

Sql Server 2008

C#

.NET