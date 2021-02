Vincent MEYER

Responsable Achats et Appros chez HYDAC Process Technology (Management de 3 acheteurs, 3 logisticiens, un étudiant en alternance). En charge d'un portefeuille d'env. 20 M. EUR (5000 Réf. - 300 fournisseurs).

Précédents postes :

Responsable Achats et Appros chez NEUE HALBERG GUSS Gmbh (en charge de deux sites de production - Management d'env. 10 acheteurs), Portefeuille d'env. 235 M. EUR.

Responsable Achats Allemagne chez TREOFAN Germany Gmbh & Co. KG : management de 4 acheteurs et support pour les autres sites de production en Europe et Amérique du Sud, depuis Septembre 2012 (incluant un intérim de 18 mois pour les achats de matière première Europe, représentant env. 160 M. EUR),

Responsable Achats Matière première chez EBERSPAECHERG GmbH & Co. KG - N°3 mondial dans l'échappement - en tant que Responsable Achats Matière Première : Négociation de contrats globaux pour les produits plats, les tubes, les matelas en fibre d'aluminium, etc... Portefeuille global d'env. 90M. EUR. Management de 2 acheteurs et d'une demi assistante.

Marié, 2 enfants : Nicolas (2001) et Baptiste (2004)



Mes compétences :

Achats internationaux

Achat

Energie

Microsoft Excel

Aluminium

SAP R/3

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Allemand bilingue

Anglais : BEC Vantage en 20007