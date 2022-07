Vincent MISSET

De formation scientifique initialement, j'ai recentré ma formation sur l'informatique de gestion durant mon service militaire.



Profitant de l'alternance pour faire un BTS Action Commercial, j'ai orienté ma carrière de commercial vers le métier de consultant car j'adoptais un profil très technique lors de mes démonstrations commerciales des produits ERP et modulaires.

Tout naturellement, je me suis donc tourné vers le consulting, spécialisé dans la gestion commerciale et par la suite la production, domaine dans lequel je suis depuis 12 ans.



Aujourd'hui, je suis directeur de projet ERP chez 1 LIFE, principalement dans le secteur de l'industrie, mais également dans l'accompagnement de mes clients sur des projets EDI, Code-barres, traçabilité, GED, sourcing, etc.



Mes compétences :

Cegid

Industrie

ERP

Gestion de projet

Conseil

Audit

SAP

Sage

Management

Formation