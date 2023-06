Vincent MOLLARD

Issu des Arts et métiers, je suis un ingénieur de bureau d'étude à dominante mécanique.



Après plusieurs expériences sur différents postes du métier d'ingénieur, je connais les enjeux de ces métiers et plus particulièrement ceux du travail en bureau d'étude. Je suis, grâce à mes acquis et mon goût personnel, très à l'aise sur l'activité de modélisation 3D notamment avec le logiciel Catia.



Autonome, efficace et doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, je suis disponible immédiatement pour mettre mes compétences au service de vos projets. Je souhaite ainsi développer mes savoir-faire en gestion de projet et renforcer ma bonne connaissance de la mécanique.



Mes compétences :

AutoCAD

Catia

Simulink

SolidWorks

Fluent

MATLAB

C++