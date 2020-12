Vincent OLLIVIER

Diplômé d’un master en génie logiciel à l’université de Valenciennes, je commence ma carrière en 2002 en développant des applications sur-mesure embarquées sur terminaux portables pour des clients exigeants de la grande distribution dans une start’up de la région Lilloise. Puis, à partir de 2007, un passage de 3 ans en SSII chez GFI Douai, sur la TMA des applications web du groupe Orange où j'acquiers une expérience dans l’architecture des web apps. En 2010, je décroche un poste chez Wedia, une entreprise Parisienne, pour travailler sur l’évolution d’un plugin Adobe Indesign écrit en C++. L’aventure Wedia se termine en 2012 suite à un PSE, mais continue au sein du SI de NordCompo, à la création de logiciels sur-mesure dédiés à l’optimisation de la production. Suite à une divergence de point de vue, je décolle de NordCompo en 2015 pour me consacrer quelques mois à la création d’une web app dédiée aux fans de trackdays. Puis enfin, j'atterris en douceur à Everysens début 2016 afin de prendre les rênes du front-end et de son évolution technologique.

Adepte de la nouveauté technologique, je suis aussi passionné de mécanique auto/moto et de compétitions, avec dans ces domaines, des réalisations concrètes.



Mes compétences :

JavaScript

C++

Informatique

PHP

Java EE

Linux

JQuery

Microsoft .NET

MySQL

AngularJS

Ant

XML

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual C/C++

C Programming Language

HTML 5

Git