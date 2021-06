Vincent PAVILLON

- 9 ans d'expérience du langage Java

- Titulaire de la certification SUN Java 2



Après un an passé en tant qu'unique développeur au sein d'une société de colorants pour matières plastiques, j'ai intégré Adesium fin 1998 et débuté ainsi ma formation au langage Java.



9 ans plus tard, j'ai acquis une expérience solide dans le domaine des nouvelles technologies et je me suis spécialisé dans la conception et la réalisation de solutions Java / J2EE.



Je suis intervenu sur plusieurs projets grands comptes (ANPE, Galeries Lafayette) en forfait ou en régie. Un passage dans la branche édition de logiciels d'Adesium m'a permis de parfaire mon expertise dans le domaine de la cryptographie, de la signature et l'archivage électronique ainsi que la gestion d'identité, sans négliger l'ergonomie et l'aspect graphique des logiciels, sujets qui me passionnent.



Durant cette période, j'ai pu expérimenter une méthodologie de développement dite "Agile" (l'eXtreme Programming / XP) sur plusieurs projets, dans une équipe de quatre personnes, et en mesurer l'efficacité tant au niveau développement (tests unitaires, intégration continue) que gestion de projet (travail en binômes, "stand up meetings", découpage du projet en "User Stories").



Mes références vont de la simple réalisation de site web à l'audit de solution eBusiness, en passant par la conception et réalisation d'API, de logiciels (web ou client lourd), la rédaction de préconisations concernant la qualité du code et les environnements de développement, le recueil des besoins utilisateur et la gestion de projets en équipe.



Mes compétences :

AJAX

ANT

Apache

Cryptographie

CSS

Dématérialisation

Electronique

HTML

JAVA

Javascript

JSP

JUnit

Microsoft SQL

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Oracle

PHP

Signature électronique

Spring

Struts

Tomcat

UML

Web

Weblogic

Websphere

XSL