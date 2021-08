Vincent PERRIN

Mon parcours professionnel est composé d'opportunités, de défis à relever mais aussi d'évènements qui m'ont amené à suivre un chemin peu commun pour devenir un expert en ressources humaines.



Passionné par l'innovation sociale et la relation avec autrui, j'ai appris tout au long de ma carrière à manager des Hommes, des situations dans des contextes différents et internationaux.



Ma capacité d'adaptation m'a permis de réussir avec succés les missions qui m'ont été confiées.



Je serais ravi de partager avec vous ces différentes expériences et vous expliquer plus précisèment ma vision des ressources humaines.



Cordialement,



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Audit social

Ressources humaines

Ingénierie sociale

Relations sociales

change management

dialogue social

developpement des talents

la Practice Leader Career Management

Sieges

Due Diligence