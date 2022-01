Vincent PFLIEGER

Consultant Business intelligence depuis dix ans, profil mixte technico-fonctionnel et managerial



Business Analyst: 6 années d’expériences

-Requirements analysis : Workshops

-Spécifications générales et détaillées

-Test management : UAT

-Change management : Formation utilisateur et Roll Out



Compétences techniques: 5 années d’expériences

-SAP Business Objects

-Oracle





Management de projet: 5 années d’expériences

-Projets de bout en bout

-Maintenance applicative





Domaines fonctionnels:

-Banque

-Telecom

-Industrie

-Utilities



Mes compétences :

Business Intelligence

SQL