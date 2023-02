Vincent REUTER

Diplômé d'une école d'ingénieur en informatique (EISTI) en 2012, j'ai travaillé plusieurs années en tant que chef de projet chez BMW France et Bouygues Telecom. Cherchant du sens dans ce que je fais, je suis parti plusieurs fois en long voyage à l'étranger et j'ai également été bénévole pendant 8 mois dans une ferme "permaculture". Je recherche actuellement un poste de chef de projet dans une société qui correspond à mes valeurs.



Je suis installé au Népal et disponible pour travailler en tant que chef de projet en télétravail.



Mes compétences :

Informatique

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet

Planification de projet

SQL

Spécifications techniques