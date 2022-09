Vincent ROBIN

Plus de 20 ans d'expérience dans la grande distribution tant du côté distributeur que du côté fabricant dans des fonctions opérationnelles et d'encadrement principalement chez Intermarché, Bel Fromageries et Bonduelle….et enfin avec la création et la gestion d'un Proxy Delhaize



Mes compétences :

Category Management

Managerial Skills > People Management

Trade Marketing

Négociation

Gestion des ressources humaines

Coaching

Entreprenariat

Gestion budgétaire

Business development