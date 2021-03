Vincent ROUSSET

Compétences techniques en programmation :

o Langages informatiques :

Langages Web : XHtml/CSS, PHP, JavaScript : développement d’un site d’exemple lors d’un stage, XML : projet emploi du temps.

Langages orientés objets : JAVA, notions de C++, projet de développement en JAVA (logiciel type Paint)

Langage de modélisation : UML, projet de modélisation d’une bibliothèque et du système de stages

Langage de description matériel : VHDL, projet de développement d’un jeu

Base de données: SQL : mise en place de la base de données d’une bibliothèque.

Langage impératif : C : projet de développement d’un jeu.

Langage bas niveau : Assembleur projet de développement d’un jeu.

o Outils logiciels :

Programmation : Eclipse, NetBeans, Matlab.

Electronique : LT-Spice, ALTIUM.

Projet : outil de gestion de version Subversion, MS project.

Chef de projet de développement logiciel d’un prototype de déplacement d’un fauteuil roulant électrique en langage C et Java Androïd (cycle en V), démarche qualité et tests inclus.

Electronique : électronique analogique, numérique HF, RF, BF, traitement du signal.

Langues :

o Français : langue maternelle.

o Anglais : Obtention du TOEIC (score 780) et du First Certificate of Cambridge, ainsi qu’un stage de trois mois aux Pays-Bas.

o Espagnol : notions scolaires (lycée) et plusieurs voyages d’une quinzaine de jours.



