L'Atelier VR Architectures ( AVRA) est une agence d'architecture créée en 2009 à Bordeaux, par Vincent RUGGIERO, Architecte DPLG.



Désormais sur La Rochelle





Secteur : La Rochelle - Bordeaux -





Pour chacun de vos projets, une architecture contemporaine et paysagère vous sera proposée .



A l'écoute des besoins et du bien être de tous ses usagers , l'architecture est toujours conçue et réalisée en adéquation à l'habitabilité, au confort, et aux contraintes urbaines et climatiques d'aujourd'hui. Celle-ci s'obligeant de reprendre, au plus juste, l'ensemble des choix et volontés des divers Maîtres d'Ouvrage.



Une adaptation cohérente sera donc trouvée pour chaque site et pour chaque contexte géographique...



La présence végétale, de jardins, d'espaces en plus et d'architecture modulée s'intégrera en fonction des contraintes d'espace . Une proposition urbaine adéquate pour son environnement, pour son programme, mais également en lien aux attentes sociétales, culturelles et économiques sera proposée .



La présence de zones ludiques paysagères, d'activités, de jardins partagés ( potagers, vergers , sport , etc...) , par la trame fera vivre les lieux et exister le lien entre les habitants .



"Les contraintes d'un site deviennent des avantages et interrogent la conception de manière positive"



Vincent RUGGIERO, Architecte DPLG, originaire de Charente-Maritime, est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles, depuis 2006.



"Reconquête Écologique d'une Friche Industrielle de 130 hectares, à Dammarie-Les-Lys, ( Le Clos St Louis).







Il crée AVRA en 2009



