Vincent SALÉ

Toutsevend.fr est une nouvelle activité de service qui propose de vendre, à votre place, votre voiture, vos biens, vos meubles, vos objets de valeur...sur Internet.



Le temps vous manque pour vous en occuper !!

Vous avez empilé des biens de qualité et voulez leur donner un seconde vie ?

toutsevend.fr est là pour vous et s'occupe de tout.



Que peut vous apporter ma société toutsevend.fr ?

- Mon expertise de la vente automobile, 25 ans dexpérience.

- Une relation commerciale de proximité.

- Un rendez-vous à votre domicile ou à votre travail pour une inspection et prises de vues de vos biens.

- La valorisation et la mise en ligne de votre annonce, sur mon compte, avec descriptif et recherche du meilleur prix du marché.

- La gestion des demandes clients, une présélection des clients réellement intéressés.

Laccompagnement pendant les visites (objets) et essais (voiture) à votre domicile.

- La vérification de la solvabilité des acheteurs.

- La vente de vos biens, avec votre présence, à lacheteur.



Et pour vous montrer mon sérieux, vous pouvez aller consulter mon site : www.toutsevend.fr ou ma page Facebook à : www.facebook.com/toutsevendfr, vous y trouverez, les témoignages et les ventes, des clients qui me font déjà confiance.



Contactez-moi, au 06 99 373 843 ou par mail : contact@toutsevend.fr, pour une première expertise.



À bientôt.

Vincent de toutsevend.fr

Parce que tout le monde a quelque chose à vendre...



Mes compétences :

commerce

imagination

innovation