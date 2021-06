Vincent SANER

Nous sommes une entreprise familiale, active dans l'assemblage de montres. Nous assemblons des mouvements mécaniques,avec ou sans comlications(s), et terminons des montres (emboîtage, contrôle d'étanchéité,pose bracelet, etc.)pour quelques grandes marques. Nous exportons sur Hong Kong, et les USA.



Je suis l'un des deux fils, du fondateur (Philippe Saner, et je m'occupe principalement du secteur pose aiguilles, détection du saut de calendrier(réglages des machines, et pose bracelets. Je réalise également les nombreux tasseaux, et posage nécessaires.



J'ai également construit et mis en ligne, un petit site web,qui est publié sur www.phsaner.ch

Je suis entrain de le remettre au goût du jour...



Mes compétences :

Export

horlogerie

Mécanique

Sous traitant