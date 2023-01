Vincent SAUGEY

Expert dans le management des populations IT depuis 10 ans, j'ai été à la tête d'équipes d'architecture IT pour de grandes sociétés industrielles Françaises (Danone et Plastic Omnium).

J'ai élaboré et conduit la mise en oeuvre de roadmaps de transformations stratégiques de SI avec les comités de direction, pour des sociétés du CAC 40.

J'ai participé et piloté d'important projets de fusion ou de séparation de systèmes d'information sur les aspects contractuels, techniques ou organisationnels :

- DGFIP : COPERNIC

- Danone: Lu, Numico

- Plastic Omnium : Inergy, Faurecia Body.



Passionné par les nouvelles technologies et leurs impacts sur la société, j'apprécie les grands projets de digitalisation d'entreprise ou les projets de restructuration opérationnelle de services IT (création de DSI groupe, ...)



Mes compétences :

Architecture

Cloud

CMMI

COBIT

Datacenter

EAI

ESB

ETL

Gouvernance

Infrastructure

IT Gouvernance

ITIL

Management

Messagerie

RUP

SAP

Sécurité

Smartphone

SOA

Stratégie

Stratégie IT

UML

Virtualisation

Web

Leadership