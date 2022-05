Vincent THIERARD

- 1993-1998: Vente de revêtements de murs et sols en magasin .



- 1998 à 2011 : Direction d'un magasin Espace revêtements à Reims ( Magasin grand public spécialisé dans l'aménagement et la décoration intérieure )



- 2008 à 2011: Administrateur / Responsable commission revêtements muraux pour Espace Revêtements Centrale d'Achat ( 69480 Ambérieux ) .

Pour le marché National : Sélection , référencement et négociation produits .



- 2012 à 2013 : Directeur Marketing Adjoint , MONTECOLINO ( 91610 Ballancourt/ Essonne )



- Depuis 2013 : Directeur Marketing , MONTECOLINO

En charge de la stratégie et de l'image de la marque, de l'orientation et la sélection de l'offre produit & gestion des approvisionnements.

Responsable du siège basé en Ile de France & de l'équipe sédentaire.