Vincent VERGNIAULT

Bonjour,

Après plus de 20 de carrière comme contrôleur aérien dans l'armée de l'air, je me suis reconverti dans la vie civile comme technicien de maintenance énergétique.

Presque 5 années se sont écoulé au service d'une TPE ou j'avais en charge la maintenance et le dépannage des chaudières gaz/fioul, système solaire et traitement d'eau de la clientèle.

Aujourd'hui, j'ai renoué avec le travail en équipe, sur site, en élargissant mes compétences techniques, notamment dans surveillance et la maintenance des réseaux d'eaux thermales et sanitaires, et en développant une nouvelle compétence en Service de Sécurité Incendie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Maintenance

Informatique

Management