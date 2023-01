Ingénieur avec plus de 20ans d'expérience, doté dun solide esprit déquipe et daptitudes managériales, jai développé et dirigé des équipes performantes dans la réussite de nombreux projets internationaux.

Je suis reconnu pour mon professionnalisme, mon engagement, et ma capacité à fédérer.





http://fr.linkedin.com/in/vincentvidal