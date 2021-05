Vincent VINCENT BERGANTZ (BERGANTZ)

Compétences :



Management et Gestion.



Encadrement de services, gestion technico-économique.

Définition des méthodes.

Organisation de planning. Pilotage Maintenance.

Suivi, reporting et conseil doptimisation.

Gestion des préparatifs aux audits, veille réglementaire.

Pilotage de contrat de sous-traitance.

Communication, capacité à fédérer et motiver.

Management de la Qualité.

Gestion de crise. Management de la sécurité.

Gestion du changement.





Technique.



Maintenances et exploitations industrielles et tertiaires

CVC, Chauffage, climatisation, intendance, FM, services.

Circuits fluides, systèmes instrumentés et automatisés.

Technologies de régulation, supervision. Métrologie.

GMAO (Infor, Géomaint, Neptune, Oxigen, Sam FM, Mission) superviseurs industriels (In touch, Topkapi).

Pilotage de la Maintenance : AMDEC, Criticité monétisée, Lois de dégradation, Fiabilité, Arbre des causes Ishikawa, 5S, TPM, Mean Time.

Comptabilité analytique, création de devis, gestion des commandes et ventilation des coûts, cahier des charges.





Mes compétences :

Industrie

Gestion de projet

Management

Qualité

Lean management

Amélioration continue