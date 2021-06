Violaine BRUNET

Commerciale depuis 20 ans, je maîtrise des techniques de vente, de prospection, de négociation et d'animation commerciale. Je sais développer et animer un réseau de partenaires & développer et fidéliser un portefeuille clients.

J'apprécie le travail en équipe fédéré sur un projet client. Mon aisance relationnelle, mon sens du service, mon dynamisme et ma ténacité sont les atouts majeurs de ma réussite.



Mes compétences :

Services

Software

Middleware

Grands Comptes

Commerciale

Infogérance

PME

Informatique