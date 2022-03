Violaine SINSOU

Après 3 ans de formation, je suis une salonaise heureuse de vous présenter OLPHEA et son univers olfactif dans lequel je vous accompagne en toute bienveillance et en restant à votre écoute. L'odorat est le seul sens en lien direct avec le système limbique, une des plus anciennes parties du cerveau, considérée comme le siège des émotions et de la mémoire. Les propriétés vibratoires de certaines huiles essentielles ont démontré des vertus apaisantes tout en libérant et régulant nos états émotionnels. Les huiles essentielles fonctionnent comme des messagères permettant de délivrer très rapidement une information au système limbique. Les différentes thérapies olfactives que je propose sont basées soit sur lutilisation de ces huiles essentielles qui vont vous permettre daccéder à un mieux-être, chacune delle sadaptant à une problématique bien précise, soit sur lutilisation dodeurs thématiques de la vie courante qui vont vous aider à solliciter des souvenirs oubliés. Cest avec le plus grand plaisir que je vous présente les différentes offres relatives à ce voyage olfactif :



1- Ateliers Olfactifs (en individuel ou en intervention extérieure)



En quoi cela consiste ? :



Partir à la découverte des odeurs au travers de différents thèmes de la vie quotidienne ou des huiles essentielles pour échanger sur les souvenirs et les évocations.



Qui est concerné ? :



Les ateliers sont accessibles aux personnes âgées en EHPAD, aux patients en neurologie ou cancérologie, aux particuliers et aux enfants, aux centres pour les personnes en situation de handicap.



Pour quelle raison ? :



Toute personne souhaitant améliorer et stimuler sa mémoire, se rééduquer olfactivement après un traitement médical, rétablir une cohésion de groupe, se reconnecter à des souvenirs, simplement partager un moment de convivialité et de joie ou dans un but ludique et de découverte des odeurs pour les enfants.



2- Relaxation Olfactive



En quoi cela consiste ? :



Séances de relaxation basée sur le pouvoir vibratoire des Huiles essentielles en fonction de leffet recherché et de la problématique rencontrée.



Qui est concerné ? :



Ces prestations sont disponibles pour les adultes, les adolescents, les enfants. Il est possible de programmer une intervention dans les écoles et les lycées.



Pour quelle raison ? :



Cette relaxation permet une gestion du stress et des émotions, lâcher prise, colère, concentration, confiance en soi, trouble du sommeil, retour au calme, angoisse ou tout simplement pour un moment de détente.



- Rééducation Olfactive



En quoi cela consiste ? :



Etablir un programme collaboratif de rééducation olfactive basé à la fois sur un travail personnel et en séance.



Qui est concerné ? :



Toute personne présentant des symptômes danosmie ou dhyposmie qui souhaite retrouver un confort sécuritaire au quotidien.



Pour quelle raison ? :



La perte ou la diminution de ce sens impacte la vie quotidienne, avec des conséquences sur lalimentation, la sécurité, et le bien -être comme la perte du plaisir de cuisiner ou de déguster, du système dalerte dun danger potentiel : le gaz, la fumée, lhygiène, labsence démotions intenses procurées par lodeur du corps, dun parfum, dun proche, dun paysage maritime, de montagne, de campagne Ce programme vise à aider les personnes à récupérer un sens de lodorat pour une reconnexion avec leur vie quotidienne.