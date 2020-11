Virgil CHAUTARD

Responsable des ventes, animateur de réseau, compte clé régional, commercial



Spécialisations : Négociation commerciale, Management d'équipes commerciales, Gestion de projet, Animation de réseau, Gestion de centre de profits multi-sites, Relation BtoB auprès des réseaux de distribution, Gestionnaire grands comptes régionaux

Encadrement d'équipes commerciales : formation, animation, accompagnement.

Responsable de la performance des équipes et de l'atteinte des objectifs.



Mon parcours professionnel m’a permis d’appréhender toutes les fonctions commerciales : du poste de vendeur, en passant par celui de commercial et responsable grand compte régional, mais aussi de formateur et manager. J'ai exercé avec passion ces différentes fonctions Commerciales et Marketing avec une relation B to B vers les réseaux de distribution sur le terrain et intervenant sur les circuits de distribution en franchise ou en filiale ainsi que les centrales d’achats et les grossistes dans des univers produits et services en constante évolution. J'ai ensuite poursuivi mon développement vers une expérience B to C de responsable des ventes pour des distributeurs exclusifs multi-sites.



Au cours de ces expériences j’ai notamment développé les compétences suivantes :



- Développement commercial et stratégique d’une activité. Coordination de projets.

- Définition, Négociation et suivi des KPI. Reporting.

- Management direct d’équipes commerciales et responsables de vente.

- Management transverse d’équipes commerciales

- Recrutement

- Formation.

- Définition et gestion de projets

- Mise en place et suivi niveau satisfaction client

- Gestion des achats

- Gestion de stocks



L’humain est le moteur qui fait avancer le commerce. Il faut donc qu’il soit au centre de toutes les stratégies : que ce soit un client, un collaborateur ou un manager ils ont tous leur rôle et leur importance



Mes compétences :

Management

Communication

Gestion de projet

Web

Microsoft Office

GSM

Leadership

Animation de formations

Distribution spécialisée

Gestion budgétaire

Stratégie commerciale

Gestion de la relation client

Animation d'équipe

Animation commerciale

Négociation commerciale

Animateur de réseau