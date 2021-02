Virgil KOUCH

Bonjour, je suis actuellement étudiant en 2ème année d'IUT à Tulle. Cette formation me permet d'en apprendre sur les métier de la sécurité mais aussi elle m'apporte des connaissances pratiques et théoriques sur les notions d'hygiène et d'environnement.

Je suis principalement à la recherche d'un emploie étudiant pour l'instant, mais je n'exclue pas la possibilité d'intégrer une entreprise dans laquelle j'aurai travaillé à la suite de ma formation.