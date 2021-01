Virgile GUTIEREZ

Moi c'est Virgile, 34 ans ! J'habite dans le Sud-Ouest et suis passionné par les sports extrêmes et le sport en général. J'ai tout d'abord gravi les échelons au sein du service marketing de GoPro France & X-Treme Distribution pendant 5 ans (2011-2016). Maintenant freelance en social media depuis 4 ans, spécialisé en sport.



Passionné par le web et la communication, je propose aussi mes compétences en création de contenu et de site web.



Durant mon expérience chez X-Treme Distribution, j'ai tout d'abord été en charge du marketing sportif pour les marques GoPro France, XSories et EQ. Puis coordinateur marketing europe pour XSories.



Depuis 2016, je suis freelance en social media. J'ai été en charge des réseaux sociaux et de la création de contenu d'un célèbre joueur professionel de foot français Lassana Diarra (2016-2019). Depuis 2018, je m'occupe de la communication digitale événementielle de Red Bull France sur Facebook et je modère également leur campagne paid (FB, IG, TW).



Je suis intéressé par des opportunités dans l'univers du sport et du marketing. J'ai toujours été habitué à travailler dans un environnement international.



Spécialité :

- Stratégie marketing, digitale et de contenu

- Community management

- Marketing d'influence

- ADN de marque / identité de marque

- Création de site internet (shopify & wordpress)

- Salon B2B / B2C, event