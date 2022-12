Virginie BREGER

Bonjour, je suis costumière pour la scène . Ma première approche du costume fut celle d'une plasticienne . Travaillant depuis plus de 25 ans pour de nombreuses compagnies du spectacle vivant, j'ai développé une polyvalence technique qui me permet d'être en mesure de des créations de costumes, chapeaux, accessoires, masques, coiffure et maquillage; le domaine du masque est celui réunit l'ensemble de mes divers savoir faire. je suis également très à l'aise pour réaliser des animaux , costumes et accessoires.

Il y a 4 ans je me suis formée au métier d'Art-thérapeute et ai développé un medium singulier : Le médium vestimentaire. J'interviens régulièrement auprès d'adolescents en situation de déficience cognitive et d'adultes en situation de handicap mental dans leurs structures de vie . Nous construisons des costumes et des éléments qui sont portés voir présentés à un public.