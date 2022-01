Commerciale et créative, avec mon parcours professionnel et personnel, j'ai acquis une solide expérience de commerciale terrain bilingue. Je m'intéresse à l'univers de l'enfant et aussi aux métiers de l'artisanat.



Vous êtes créateur (trice) d'une marque artisanale et douce pour la planète et vous cherchez à vous implanter sur un réseau de magasins indépendants, je suis disponible pour promouvoir votre travail et vos produits sur un réseau de magasins dédiés.