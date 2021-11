Virginie DUMONT (LABARRE)

Diplômées du titre certifié RNCP de niveau II de l'ICH (l'Institut de Droit et Économie appliqués à l'Immobilier) au CNAM Grand-Est : cursus que j’ai validé en seulement 9 mois avec la mention "Bien".

En effet, près 17 ans chez Renault, j’ai décidé de me réorienter vers ce métier passionnant et varié qu’est l’immobilier.

A propos de moi :

- Je suis dynamique, mais pas extravertie.

- Organisée, mais avec une part de folie.

- Autonome, mais aimant travailler en équipe.

- Parfois silencieuse, mais toujours à l'écoute des autres.

- Créative, mais pas non plus tout à fait une artiste.



Mes compétences :

Gestion d'intérim

Contrôle Qualité

Organisation

Ecoute

Pixid

Droit des contrats

Droit Immobilier

Copropriété

Droit des baux

Estimation

Négociation

Fiscalité Immobilière et patrimoniale