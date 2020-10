Virginie EMPERAIRE

Bonjour, je m'investis depuis plusieurs années dans la transformation digitale. Je suis particulièrement intéressée par les projets qui permettent d'expérimenter des compétences innovantes dans l'informatique, le marketing, le commercial ou l'organisation.



Mes certifications Salesforce :

* Administrator

* Advanced Administrator

* Sales Cloud Consultant

* Service Cloud Consultant

* Community Cloud Consultant

* Pardot Specialist



Mon savoir-faire : le CRM augmenté avec Salesforce

* Analyser les besoins et les processus métiers.

* Identifier les scénarios utilisateurs.

* Concevoir la solution. Choisir les outils adaptés et performants. Conseiller et accompagner dans la conception et lintégration des solutions de Salesforce.com

* Configurer, tester et déployer la solution - Paramétrer le développement par clics autour de la solution Salesforce (Sales Cloud, Community Cloud, Pardot et Service Cloud).

* Gérer le projet et la conduite du changement, de la transformation.

* Accompagner et former les utilisateurs.

* Maintenir et faire évoluer le CRM.



Mon savoir-être

* Autonome

* Polyvalente

* Organisée

* Rigoureuse

* Flexible

* Innovante