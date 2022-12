Virginie GB

J'interviens dans le montage d’opérations d’aménagement et plus spécifiquement lors du processus achat. Je propose des outils juridiques adaptés aux activités opérationnelles complexes.



Les équipes avec lesquelles je travaille bénéficient de conseils avisés et pragmatiques pour mener à bien leurs objectifs. Je veille à la sécurisation des engagements contractuels et à leurs conditions d’exécution.



Mes principaux champs d'intervention :

- Conseils sur la passation et l’exécution des Marchés publics

- Définition de la politique Achat

- Collaboration juridique dans les projets de construction

- Analyse juridique sur les questions liées à l’aménagement du territoire

- Gestion des dossiers en immobilier et expropriation

- Participation aux négociations transactionnelles et aux expertises judiciaires

- Assistance dans les contentieux marchés et construction.



J’assure également la veille juridique de l’activité de mon entreprise et anime des formations



Mes compétences :

Expropriation

Construction

Urbanisme

Achats

Aménagement du territoire

Assurance

Contentieux

Droit des marchés publics

Commande publique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel