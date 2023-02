Virginie GRANDIN

MES MISSIONS

Encadrer et superviser l'action de professionnels qualifiés de l'aide à domicile intervenant auprès de personnes âgées, malades ou en situation de handicap, afin de contribuer au maintien de la vie sociale et relationnelle de ces publics fragilisés.



*Gestion administrative, budgétaire et financière de l'établissement

-Appliquer les règles générales d'autorisation , élaborer le contenu et la procédure de renouvellement du dossier d'autorisation auprès du président du conseil général.

-Préparer le budget, analyser le compte de résultat

-Elaborer mensuellement les paies, les factures et déclarer les charges

-Reporting

-Constituer ou superviser les dossiers administratifs des clients et des salariés.

-Procéder à l'évaluation interne du service conformément à la loi du 2 janvier 2002.



*Gestion, animation et encadrement des ressources humaines

-Identifier les besoins en compétences, recruter ou superviser le recrutement du personnel.

-Gérer les contrats de travail dans le respect de la législation en vigueur.

-Gérer les plannings modulés des interventions de l'équipe et les contrats à temps partiel (savoir les adapter à des situations particulières).

-Évaluer le personnel et organiser des entretiens individuels.

-Gérer les absences et les remplacements, les retards du personnel.

-Animer les réunions d'équipe

-Initier et mettre en œuvre un plan de formation



*Encadrement et supervision de l'activité du service

-Élaborer un projet de service, le conduire au quotidien et communiquer sur sa mise en œuvre tant auprès des salariés que des partenaires locaux

-Organiser une veille juridique, sanitaire et sociale

-Mettre en œuvre une démarche qualité, connaître son environnement réglementaire et normatif.

-Superviser l'évaluation des besoins des clients à leur domicile.

-Superviser la proposition d'un devis et la passation d'un contrat de prestation

-Appliquer la grille GIR (groupes iso-ressources), laquelle permet de définir le degré de dépendance d'une personne et de déterminer les ressources nécessaires à sa prise en charge.

-Gérer les relations avec les clients, notamment les cas d'insatisfaction.

-Coordonner les interventions entre les intervenants du service et avec les autres partenaires du secteur (infirmières, médecins, SSIAD, HAD, ...)

-Prévenir les situations de violence ou de maltraitance à l'encontre de personnes dépendantes



*Relations et communication de proximité

-Informer des modalités d'accompagnement de la personne dépendante.

-Analyser la demande de la personne dépendante et de sa famille pour proposer la solution la mieux adaptée.

-Bâtir ou superviser l'établissement d'un plan d'aide personnalisé avec la personne dépendante, sa famille



MES COMPETENCES

-Capacités d’analyse et de synthèse

-Capacités de prévision et d’organisation

-Adaptation à l’évolution de l’environnement juridique et financier du secteur

-Capacité à manager une équipe

-Esprit d'écoute, empathie et sens du relationnel