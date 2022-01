Virginie GUILLEROT

En recherche active, poste de Coordinateur Qualité Sécurité Environnement.

De formation licence pro (bac + 3) dans le domaine Qualité / Sécurité / Environnement, justifié par quatre années d'expérience dans le milieu industriel (Électronique, Métallurgie, Ferroviaire et Aéronautique)

J'ai également une formation initiale technique de DUT Mesures physiques _ Matériaux (bac + 2).

Je maîtrise les normes S&E, le pack Office et l'Anglais à un niveau de conversation (voyages et stages en entreprise à l'étranger).

Rigoureuse, impliquée, organisée, je possède un bon niveau d’autonomie et suis force de proposition.



Mes compétences :

Conformité et veille réglementaire

Formatrice

Gestion déchets

Gestion indicateurs

Exposition aux risques chimiques

Résolution de problèmes

Annalyse causale