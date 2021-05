Virginie GUILLOT

Après 10 ans en tant que commercial au sein d'un complexe hôtel****-thalassothérapie, j'ai orienté ma carrière vers des postes plus administratifs.



Aujourd'hui je souhaite m’orienter vers un poste qui me permette de mettre à profit mon sens du relationnel et d’évoluer au sein d’une équipe.



J'aime la diversité des missions que proposent les métiers de l'immobilier et surtout le contact direct avec les clients en agence et sur le terrain.



Mes compétences :

Vente

Secrétariat

Administratif

Comptabilité