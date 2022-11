Virginie KRAFFT

Ké za qui ké za quoi?



Psycho = psychée

Soma = corps

Energie : force en action

Thérapeute = soin



Approche holistique (corps - âme-esprit) qui part du principe que toutes nos émotions refoulées, bloquées créent les maladies (mal à dit) et des blocages/entraves dans vos expériences de vie . Les émotions, maladies et les expériences que j'attire à moi sont des messagers dont j'ai besoin pour comprendre un message...

On parle alors de somatisation ou de maladie psychosomatique.

Cetta approche fait appel à la mémoire corporelle. Nous sommes au coeur des thérapies psycho- corporelles (+ énergétique/ quantique pour moi )





"Tout ce qui ne s'exprime pas en mots, s'imprime en maux"

Anne Ancelin Schutzenberger



Mes compétences :

Écoute et générosité

Toucher énergétique et relation d'aide

Bien être

Thérapie de groupe

Thérapie individuelle

Formation