Virginie LACHAISE

Deux grandes étapes ont ponctué mon expérience professionnelle :



Une expérience à l'étranger au sein de l'entreprise familiale Distribuciones Lacosta (3 ans) dans laquelle en tant que Responsable Commerciale je contactais les Centrales d'achats et Distributeurs afin qu'ils commercialisent nos boissons pour enfants sur le Territoire Espagnol. J'assurais également l'envoi des commandes, la facturation et la relation fournisseurs et clients.





De retour en France je souhaitais découvrir de l'intérieur les métiers des Centrales d'Achats. J'ai alors intégré la Centrale Auchan à Villeneuve d'Ascq (9 ans).

Au sein de l'équipe d'Auchan City/Les Halles d'Auchan pendant 5 ans (petits hypers de centre-villes), j'ai eu la chance de vivre une ouverture de magasin (Tourcoing), un remodeling complet (Coignières) et de découvrir les métiers de Gestionnaire Commerciale puis de Manager de l'Offre sur des marchés du frais LS.

J'ai ensuite rejoint la Direction Marketing d'Auchan France pour travailler sur le Projet Commercial Hyper France en tant que Responsable Marketing Offre et Vente Ali LS.

Et enfin j'ai pu travailler sur le Projet Bio d'Auchan Retail France en tant que Responsable Métier.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi dans une entreprise du Secteur Alimentaire en Haute-Savoie dans les domaines de la Gestion Commerciale et du Marketing.



Mes compétences :

Grande distribution

Chef de produit

Commercial

Marketing

Category management

MBA

MBA LS

Surgelés