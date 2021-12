Virginie LEGER

Plus de 20 ans d'expérience dans le secteur médico-social dont 10 sur des fonctions de cadre, en établissements ou services accompagnant des publics variés : enfants/adultes handicapés, personnes âgées… sur des problématiques d'handicap psychique et/ou physique, d'exclusion, d'addiction, de dépendance



Soucieuse du respect et de la considération des personnes,

je peux vous proposer les compétences suivantes : le pilotage d'un pôle, d'un établissement, d'un service – le management de professionnels pluridisciplinaires - la gestion administrative et financière - la communication interne et externe – le travail en réseau, le partenariat – la conduite de projets, du changement – la démarche qualité, évaluation interne/externe, …



Mes compétences :

Gestion administrative et financière

Management

Gestion budgétaire

Animation de réunions, d'équipes

Conduite du changement

Pilotage d'Etablissements

Conduite de projets

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage 300 ERP

Social Media