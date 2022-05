Patrice JOUNEAU

Les comportements humains sont au cœur des organisations publiques et privées. Ils orientent leurs stratégies et les invitent constamment à s’interroger sur leurs potentiels et la complexité de leurs systèmes.



Jpv conseil propose une réponse pragmatique, pédagogique et opérationnelle à travers un accompagnement individuel ou collectif



Management des hommes, management des organisations et management des territoires ; 25 ans de passion, d’expérience, en formation et accompagnement d’organisations publiques et privées.



J’offre une expertise et un savoir-faire pointu dans les démarches d’évaluation, d’anticipation, permettant aux organisations d’optimiser moyens, objectifs et compétences.



Accompagnement/formation individuelle et collective des organisations publiques et privées



Mon parcours professionnel m’a permis de mettre en avant des qualités d’écoute et de pédagogie reconnues dans l’accompagnement et le management des hommes, des organisations et des territoires.



Toujours en quête d’efficacité et d’opérationnalité, les prestations sont réalisées sur mesures, dans une logique de co-construction.

Adaptées à chaque problématique et organisation, elles articulent la pensée et l’action, le sens et la cohérence.



Mes compétences :

Ressources humaines

Créativité

Conseil

Collectivités locales

Communication

Organisation

Analyse Transactionnelle

Management

Accompagnement

Formation