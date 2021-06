Virginie REDIEN

20 ans d'expériences administratives et commerciales complétées par une formation en comptabilité pour vous accompagner de façon polyvalente. Aujourd'hui, après un parcours riche d'expériences, je cherche une entreprise où mettre à profit mes compétences afin de l'assister, dans la durée, dans la gestion de son activité et de ses projets.



Impliquée - Aisance relationnelle



Mes compétences :

* Administratives :

- Gestion d'agendas, organisation de réunions

- Organisation de déplacements (vols, trains, hôtels)

- Accueil physique et téléphonique

- Entretien des relations avec les parties prenantes

- Rédaction de documents

- Suivi de tableaux de bords

* Comptables :

- Comptabilité Clients et fournisseurs : journaux des ventes, achats

- Journaux de banque et d'OD

- Rapprochement bancaire

- Lettrage

- Déclaration de TVA

- Bulletins de paie via TESE (site de l'URSSAF)

* Commerciales :

- Administration des ventes (devis, facturation...)

- Recouvrement

- Entretien des relations clients

- Gestion des conflits

* Informatiques :

- Pack Office

- Logiciels comptables : Ciel, EBP, SAGE



